Bornova'da can dostlara yeni yerleşke

15 Temmuz 2022 Cuma, 06:17

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi’nin baştan aşağı yenilendiği merkezde köpeklerin bakımlarının yapıldığı padok sayısı 17’den 40’a çıkarıldı. Padoklara eklenen gezinti alanlarının yanı sıra yavru köpekler için ek bir gezinti alanı da yapıldı.

Yavru köpekler için yapılan alana “Can Dostlar Kreşi” adı verildi. Yerleşkeye “Kedi Evi” adıyla yeni bir kedi kliniği de eklendi.

Mama deposu ve malzeme deposu yapıldı. Personel dinlenme odası, idari bina ve vatandaşlar için bekleme odası eklendi. Tesisin altyapı sorunu da tamamen çözüldü.

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Evimizi, parkımızı, sokağımızı paylaştığımız can dostlarımıza daha güzel, daha konforlu bir tedavi ve rehabilitasyon uygulayabileceğimiz bu yerleşkeyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.