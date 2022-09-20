Bornova’da hareket zamanı

20 Eylül 2022 Salı, 09:44

Bu sene “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”, Bornova'da belediyenin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. Hafta çerçevesinde düzenlenen su topu maçı Çamdibi’nde geçen ay hizmete açılan Çamdibi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Bornova Belediyesi personeli ile su topu bilen Bornovalılar arasında gerçekleşen müsabaka berabere sonuçlandı. Profesyonel trekking sporcularının katıldığı Homeros Vadisi trekking etkinliği, yüzlerce doğa tutkulunu bir araya getirirken; bisikletçiler de İzmir'in kurtuluşunun 100. Yılı şerefine pedallarını çevirdi.

"SPOR VE HAREKET SAĞLIKTIR"

Bornova Belediyesi’nin “Avrupa Hareketlilik Haftası” için hazırladığı programda spor etkinliklerinden ağaç dikimine kadar birçok aktivitenin yer aldığı belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Homeros Vadisi Ttekking etkinliği, bisiklet turu ve su topu maçlarını gerçekleştirdik. Her gün ilçenin farklı noktalarında pilates ve yoga dersleri devam ediyor. Ayrıca Bornovalılar'ın katılımı ile bisiklet park yerleri montajları ve anket çalışmaları da yapacağız. Haftaya çocuklarında katılımını sağlamak için Yunus Emre Mahallesi’nde Bornova'daki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile zeytin fidanı dikimi gerçekleşecek. Spor ve hareket sağlık demektir. Etkinliklerimizde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederiz” dedi.