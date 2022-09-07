Bornova’da kurtuluşun 100. yılı etkinlikleri Atatürk’ün imzası ile sürdü

07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:19

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı çeşitlik etkinliklerle devam ediyor. Bornova Belediyesi’sinin düzenlediği etkinlikler kapsamında ilk olarak ‘özgürlük’ teması ile çalışılan resim ve heykellerden oluşan ‘Zafer ve Kurtuluşun 100. Yılı Karma Sergisi’nin açılışı yapıldı. Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşen etkinliği Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ açarken, törene Bornova Kaymakamı Fatih Genel’in de katıldı. 18 eserin yer aldığı sergiyi gezen Bornovalılar, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını stilize eden ve Anıtkabir kitabelerini yazımında görev alan ünlü Türk hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan ile söyleşi gerçekleştirdi. 94 yaşındaki sanatçı, katılımcılara 100. yıl için hazırladığı gösteriyi de sundu.

9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında Bornova’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çalışkan, “Benim burada olmamı sağlayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a ve Bornova Kaymakam’ı Fatih Genel’e çok teşekkür ederim. Bu özel günde aranızda olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“BÜYÜK BİR ÇINAR”

Kuruluşun ve zaferin 100. yılını anlamlı etkinliklerle unutulmaz hale getirmek istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Etem Çalışkan her şeyden önce büyük bir Atatürkçüdür. Onun Atatürk sevgisini şefkatli ve gülümseyen bir ifade ile yaptığı Atatürk portrelerinden anlayabiliriz. Geleneksel hattatlar eserlerini eski alfabeyi kullanarak yaparken, kendisi yeni Türk alfabesini kullanmıştır. Biz de böyle büyük bir çınarı Bornovalılar ile buluşturmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“İZMİR, 100 YILDIR CUMHURİYET’İN KALESİ”

Başkan Mustafa İduğ, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı coşkusunu, “İzmir, tam 100 yıldır Cumhuriyet’in özgürlüğün, demokrasinin, bağımsızlığın ve çağdaşlığın yıkılmaz kalesidir. Ne mutlu 100 yıldır bu coşkuyu yaşatanlara ve ne mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle dile getirdi.

Ethem Çalışkan’ın Bornova’da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bornova Kaymakamı Fatih Genel ise “Atatürk ve Atatürkçülük deyince herkesin aklına ilk gelen yer İzmir’dir. Pek çok kişinin araçlarına ya da dövme ile kollarına yazdırdığı 'K.Atatürk' imzasını oluşturan Etem Çalışkan’ı İzmirlilerin sevdiğini düşünüyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olduğu için de kendisine teşekkür ederiz” diye konuştu.