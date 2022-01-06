Bornova'nın coğrafi işaretli 'misket üzümü' için üretim seferberliği
İzmir'de Bornova Belediyesi, geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket Üzümü’nün üretimini yaygınlaştırmak amacıyla üretimi artırdı.
Bornova Belediyesi, geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket Üzümü’nü yaşatmak ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Kayadibi Mahallesi’ndeki 1 dönümlük bir araziye misket üzümü dikti. Etkinliğe, Bornova Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ilgili çalışanlarının yanı sıra Ege Üniversitesi öğrencileri de gönüllü olarak katıldı.
“Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında yer aldıkları çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler, farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sunan Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.
ÜRETİCİLERE DAĞITACAK
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yeni oluşturdukları bağdan 1 ton civarında üzüm hasadı yapmayı planladıklarını belirterek, “Amacımız Misket Üzümü’nün sürdürülebilirliğini sağlamak. İhtiyaç duyduğumuzda bu bağdan binlerce kalem temin edebileceğiz. Böylece Misket Üzümü asması üretip üreticilere ücretsiz dağıtarak Bornova Misket Üzümü’nün yeniden yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
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