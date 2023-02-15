Borsa İstanbul 100 yeni düzenlemelerle birlikte bugün açılıyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 05:37

Uzmanlar “Geç kapandı erken açılıyor” derken hükümet bugün endekste ciddi bir hareket olmaması için özel önlemler aldı. Kamu bankaları, varlık fonu şirketleri ve TMSF Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Fiyat İstikrarı Fonu’na sermaye koyacak. Fon da bu sermayeyle borsada oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde hisse alabilecek.

Bu düzenlemelerden biri bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarına yönelik oldu. Bu birikimlerde hisse senedi alım payı yüzde 10’dan yüzde 30’a yükseltildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve Merkez Bankası’nın üçlü bir toplantı yaparak şirketlerin hisse geri alımına teşvik edilmesi için vergi muafiyeti getirilmesini planladığı belirtiliyor. Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.

YATIRIM YERİNE BORSAYA

Tüm bu düzenlemeleri değerlendiren ekonomistler ise “Ekonomideki hasarı henüz bilemiyoruz işlemler açılmamalı” görüşünde.

Borsanın açılmasının yanında düzenlemelerde de problemler olduğunu söyleyen, borsanın açılması için ise “Erken açılıyor. finans sisteminde oluşan zarar tüm hatlarıyla analiz edilmeliydi” diyen finansal hizmetler uzmanı Doç. Dr. Atilla Çifter’in yorumu şöyle oldu:

“BES’teki bakiyelerin borsaya destek için kullanılması doğru değil. Bunlar uzun vadeli yatırım aracı olmalı. Bu karar uzun vadede BES’i olumsuz etkiler. Şirketlere sağlanacak vergi avantajıyla şirketlerin parayı yatırıma değil borsaya yatırması öncelenmiş olacak. Oysa depremin finansal etkilerini henüz bilmiyoruz, şirketlerin istihdama ve yatırıma odaklanması daha doğru olurdu.”

Doç Dr. Ali Ağaoğlu da borsanın geç kapatıldığını söyledi. Alınan önlemlerin kalıcı etki yaratmayacağını belirten Ağaoğlu, “Herkes inşaat faaliyetlerinin başlayacağını düşünüyor o hisselere yöneleceklerdir ama inşaatlar ithalatı artıracak. Döviz ihtiyacı olacak ve dolar hareketlenecek. Bu atmosferde açılmamalıydı. Borsayı açmak hayat olağan akışında demektir” dedi.