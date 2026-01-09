Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen ve Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisselerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç tamamlandı. Manipülatif işlemlerle haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 15’i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA KIMMR HİSSELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, manipülatif eylemlerin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisseleri üzerinde gerçekleştirildiği iddia edildi. Şüphelilerin, söz konusu hisselerde piyasa dolandırıcılığına yönelik işlemler yaptığı öne sürüldü.

Başsavcılık, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yer aldı.

MALİ TABLOLAR VE ASILSIZ BEYANLARLA YÖNLENDİRME İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin şirketin mali tablolarını manipüle ettikleri, gerçeğe aykırı beyanlarla yatırımcıları yanıltarak piyasa hareketlerini yönlendirmeye çalıştıkları belirtildi. Zanlıların, organize şekilde hareket ederek hisse fiyatlarını yapay olarak yükseltip düşürdükleri, birbirleriyle bağlantısı olmayan kişileri bir araya getirerek kamuoyunda sahte bir güven ortamı oluşturmaya çalıştıkları ifade edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi yakalanırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİJİTAL VE MALİ DELİLLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüt içindeki hiyerarşik yapılarının tespiti amacıyla adreslerde aramalar yapıldığı, dijital ve finansal delillere el konulduğu belirtildi.