Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:55

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında "Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştugu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi ve Ïstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü koordinesinde Sermaye Piyasasi araçlarinda manipülatif eylemlerde bulundugu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği" duyuruldu.