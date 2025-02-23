Son Dakika... SPK inceleme başlatmıştı: Başsavcılık'tan 'Borsa İstanbul' soruşturması!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:24

Güncelleme: 23.02.2025 - 19:05

BIST 100 endeksindeki sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) inceleme başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin finansal sisteminin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK’nın 160. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme/raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

21 Şubat Cuma günü SPK de, Borsa İstanbul pay piyasasında yaşanan "olağanüstü" fiyat hareketleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

SPK'den yapılan açıklamada, "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.