Steve Nash, Kyrie Irvıng'in iç saha maçlarındaki geleceğini açıkladı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 23:00

NBA takımlarından Brookleyn Nets forması giyen yıldız oyuncu Kyrie Irving, aşı karşıtı görüşleri ile medyada kendine oldukça yer bulmuştu. Irvıng, aşı olmayı reddetmesinden dolayı sezonun büyük bir kısmını kaçırması öngörülen Irving'in geleceği hakkında takımın koçu Steve Nash açıklamalarda bulundu.

Steve Nash, Irving'in durumunda ilerleme kaydedemediklerini ve uzunca bir süre ev sahibi olduğu maçlarda ondan yaralanamayacaklarını söyledi.

IRVING NEDEN OYNAYAMIYOR?

NBA organizasyonu,sporculara aşı olma zorunluluğu barındırmasa da Amerika'da eyaletlerin kanunlarına uymak zorunda bulunuyor. Sporcular dışında organizasyondaki diğer herkese bunu zorunlu tutan NBA yönetimi, oyunculara bunu zorunlu kılamamıştı.

New York Sağlık Kurulu'nun aldığı kurallara göre kapalı mekan etkinliklerine izleyici veya çalışan fark etmeksizin aşı olmayanların giremeyeceği kararlaştırılmıştı. Bu kural NBA oyuncularını da kapsıyor. Yani, New York'ta yer alan New York Knicks ve Brooklyn Nets oyuncuları, aşı olmadığı takdirde evlerinde oynayacakları maçlarda forma giyemeyecek.

WIGGINS KARARINDAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

San Francisco'nun takımı Golden State Warriors'ta aynı sorunu aşı olmayan Andrew Wiggins de yaşamış fakat oyuncunun aşı olmadığı takdirde San Francisco'daki hiçbir maçta oynamayacağının kesinleşmesi ile Wiggins, istemeyerek de olsa aşı olduğunu açıklamıştı.

NE KADAR MAÇ O KADAR PARA

NBA'de kontratlar oyunculara oynadıklara maç oranında ödendiği için, hazır bulunamadıkları maçların ücretleri kendilerine ödenmiyor. Bu da demek oluyor ki sezon başına 35.3 milyon dolar kazanan Irvıng, kaçırdığı her maç başına 380 bin dolar kaybetmiş olacak.