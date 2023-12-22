Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı, ofisinde yaşamına son verdi

Ankara'da, emlakçı Yusuf D., pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra kendini ofise kilitleyip intihar etti. Yusuf D.'nin, borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL kaybettiği öne sürüldü.

DHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:09
Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı, ofisinde yaşamına son verdi
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Dehşete düşüren olay, dün saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Karapürçek Caddesi'nde emlak ofisi işleten Yusuf D.'nin dükkanı kilitleyip içeride pompalı tüfekle dolaştığını görenler durumu polise bildirdi.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören Yusuf D.'nin etrafa ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

OFİSİNDE KENDİNİ VURDU

Ardından tek el silah sesi duyulması ve bir süre sessizlik olması üzerine özel harekat ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak emlak ofisine girdi. Hareketsiz şekilde yerde yatan Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

10 MİLYON LİRA KAYBETMİŞ

Yusuf D.'nin borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL para kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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