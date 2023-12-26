‘Borsanın durumu zarar ettirdi’ savunması

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

İstanbul Kadıköy’de bir kamu bankasında çalışan Ümit G.’nin aralarında kendi akrabalarının da olduğu yüzlerce kişiden yüksek kâr vaadiyle 100 milyon dolara yakın para topladığı iddia edilmişti. Durumun yargıya taşınmasının ardından geçen 1.5 yıla karşın henüz iddianame hazırlanmadığı öğrenildi. 4 Ağustos 2022 tarihli söz konusu ifade tutanağına Cumhuriyet ulaştı. Tutanakta, “Kazandığım kar payını hakkaniyetli bir şekilde dağıttım. Eğer ana parasını karşılayamadığım veya bu işten zarar eden kişiler olmuşsa borsanın durumu nedeniyledir. Kasıtlı olarak kimseye parasını iade etmemem söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldığını öne süren İbrahim Sabur, bu ifadeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Söz konusu şüphelinin borsa hesabı bloke olduktan sonra da insanlardan para toplamaya devam ettiğini iddia eden Sabur, “Olayın yargıya taşınmasının ardından ise ortadan kayboldu. Biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Yurtdışına kaçarken yakalandı” dedi. Sabur, şüphelinin şu an nerede olduğuna ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirterek yetkililere “adalet” çağrısında bulundu.