Boş yolu paylaşamadılar: E-5 karayolunda tehlikeli inatlaşma...
E-5 karayolunda yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye soktu. Bir sürücü zikzak çizerek diğer aracın önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde ilerleyen iki araç boş yolda, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.
CANLARINI HİÇE SAYDILAR
Sürücülerden birisinin aracıyla diğer sürücünün önüne geçerek zikzak çizerek ilerlemesiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüldü.
Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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