E-5'in ortasında yol verme kavgası: Tekme tokat darbetti
E-5 Saadetdere mevkisinde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında sürücülerden biri, tartıştığı adama tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul E-5 Karayolu Saadetdere mevkisinde dün öğle saatlerinde sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akan trafiğe aldırmayan sürücülerden biri, diğer sürücüye tekme tokat saldırdı.
Çevredeki diğer sürücüler olaya müdahale etti. Öfkeli sürücü aracına koşarak sopa alırken diğer sürücü de bu sırada aracının kapısı açıkken olay yerinden uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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