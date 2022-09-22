Boşaltılan okul binasına at arabasıyla gidip hırsızlık yaptılar

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:44

Edirne'nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 2 katlı İnönü İlkokulu’nun binası, Keşan Belediye Meclisi’nin aldığı kararla 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. Bakanlık depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle okul binasının yıkılarak, yerine yenisinin yapılmasına karar verdi. Öğrenciler çevre okullara nakledildi.

Boşaltılan binada hırsızlar, maddi değeri olan malzemeleri at arabalarına yükleyip çalmaya başladı. Binanın camlarının kırıldığı, kapı ve pencerelere zarar verildiği görüldü. Polis ekipleri, binadaki denetimlerini artırdı.

"BAŞIMIZA BİR FELAKET GELMEDEN YIKILMASINDAN TARAFIM"

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, okulun depreme dayanıklı olmadığı yönündeki tespitten sonra yıllardır korku içerisinde olduklarını belirterek, "Hep diken üstündeydik. Okulun yaklaşık 640 öğrencisi vardı. Allah göstermesin ders anında deprem gibi bir olay olduğu anda kimsenin kurtulma şansı olmadığı düşüncesiyle yaşadım. Bu okulun yıkılarak, yerine yenisinin yapılması gerektiğini savunduk. Böyle bir karar alındı. Başımıza bir felaket gelmeden yıkılmasından taraftım ve yıkılma kararı alındı" dedi.

"KAMUYA ZARAR VERMEK HİÇ KİMSENİN HARCI DEĞİL"

Yaşanan hırsızlık olaylarına değinen Kalfalar, "Yasak kardeşim, giremezsin. Ya da oradan çıkacak hurdalar komisyon kurulur hurdacıya satılır ondan sonra dar gelirli ailelere gelir olarak, çocuklarına giyim veya burs olarak verilebilir. Emniyet görevini yapıyor, savcılık görevini yapıyor. Maalesef bu insanları bunları yapmaya yasal boşluklar sevk ediyor. Burada yasaların değişmesi lazım. Hırsızlık yapılıyor. Petekleri sökmüşler, gitmişler, kapıları sökmüşler gitmişler. Kolluk kuvvetleri de görevini yapmasına rağmen yasalardan kaynaklanan boşluklardan dolayı huzursuzluk yaşıyoruz. Bu da bizler açısından iyi bir şey değil. Vatandaşın yüzde 99’u bunu tasvip etmiyor. Kamuya zarar vermek hiç kimsenin harcı değil. Kamu malı hepimizin malı” diye konuştu.