Pes dedirten hırsızlık: Kasiyerin motosikletini çaldı
Şanlıurfa’da bir lokanta önünde, kasiyere ait motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Lokantada kasiyer olarak çalışan Doğan Arslan, sabah saatlerinde motosikletini bahçeye park etti.
DİREKSİYON KİLİDİNİ KIRDI
Bir süre sonra motosikletin yanına gelen iki şahıs, direksiyon kilidini kırarak çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı lokantaya ait güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, kamera görüntülerinden hırsızların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Lokantada işçi olarak çalışan Doğan Arslan, motosikletinin emniyet ekipleri tarafından bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.
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