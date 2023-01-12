Boşandığı kadın ve kardeşlerine pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı
Batman’da Ahmet D., boşandığı kadın Edibe G. ile ağabeyleri Recep ve Aziz G.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşle Aziz G. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Edibe ve Recep G. hastanede tedaviye alındı. Ahmet D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Batman'ın Aydınkonak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Aydınkonak İlkokulu önünde çocuklarını görmeye gelen Ahmet D., 7 ay önce boşandığı kadın Edibe G. ile ağabeyleri Aziz ve Recep G. karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet D., aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı.
Ateşle Aziz, Edibe ve Recep G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Edibe ve Recep G. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ahmet D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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