Boşanma aşamasında olduğu Gülten Ataklı'yı öldüren polis memuru tutuklandı
Çorum'da silahla vurularak öldürülen Gülten Ataklı'nın polis memuru eşi Mürsel Ataklı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Gülten Ataklı, silahla öldürülmüş olarak yol kenarında bulunmuştu. Ataklı'nın boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Mürsel Ataklı, Samsun Havza'da yakalanarak gözaltına alınmış ve jandarmaya teslim edilmişti.
Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi Mürsel Ataklı ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilmişti.
Yakalandıktan sonra önce Çarpı Polis Merkezi'ne götürülen Mürsel Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edilen Ataklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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