Boşanma aşamasında olduğu kadına cinsel saldırıdan yargılanan Şeyhmus Tatlıcı davasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:44

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:51

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şeyhmus Tatlıcı ile şikâyetçi Melisa Tatlıcı ve taraf avukatları katıldı.

Şeyhmus Tatlıcı kimlik tespitinde çalışmadığını ve geçimini ailesinin sağladığını söyledi.

Melisa Tatlıcı'nın iddialarının doğru olmadığını ileri süren Tatlıcı, "Bunları yapacak hiçbir sebebim yok. Çocuğumun annesidir. Nazik, kibar, saygılı bir insanım. Bunları yapacak bir insan değilim" diyerek suçlamaları reddetti.

SANIK AVUKATINDAN 'YENİ RAPOR' TALEBİ!

Sanık avukatı Kezban Hatemi, suç unsurlarının oluşmadığını, hayali bir adli tıp raporu ile müvekkilinin boşanma aşamasında olduğunu kadına karşı cinsel saldırı yapmış olduğunun söylendiğini iddia ederek, "Müvekkilim uzun süredir üzüntü içerisindedir" dedi.

Hatemi, tekrar bir rapor alınmasını ve Şeyhmus Tatlıcı hakkındaki yurtdışı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

"BİR AN ÖNCE ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM"

Söz alan Melisa Tatlıcı, şikâyetinin devam ettiğini, daha önceden delillerle birlikte olayı açıkladıklarını belirterek, “Cinsel birliktelik yaşamadık, ama benden bir takım talepleri oldu. Çok yoruldum bu süreçten. Bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum" diye konuştu.

Melisa Tatlıcı’nın avukatı Köksal Bayraktar da, Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu söyleyerek, "Olay sadece cinsel saldırı ve taciz değil, nitelikli tacizdir. Sanığın cezalandırılması gerekmektedir" dedi.

Avukat Uğur Güner ise, olay sırasında müvekkilinin 8 aylık hamile olduğunu, bu nedenle zora dayalı bir cinsel saldırı olduğunu belirterek, cezanın üst sınırdan verilmesini ve sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılmamasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI!

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, beyanlar ve deliller değerlendirildiğinde her ne kadar sanık hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılmış ise de, Yargıtay’ın bozma kararı dikkate alındığında sanığın olay tarihinde aralarında resmi nikah bulunan Melisa Tatlıcı'ya rızası olmadan gerçekleştirdiği eylemlerin "basit cinsel saldırı" niteliğinde olduğunu belirtti. Savcı mütalaasında, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve adli kontrol kararının devamına karar verilmesini talep etti.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Şeyhmus Tatlıcı, mütalaaya karşı savunma için süre talep ederek "Yurtdışında yapmam gereken toplantılarım var. Yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı belirtiliyor. Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında Melisa Tatlıcı'ya hakaretlerde bulunduğu, hamile kadının kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan kadına cinsel saldırıda bulunduğunun belirtildiği iddianamede; "yaralama", "cinsel saldırı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından beraatine karar verilmişti. Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki Melisa Tatlıcı'ya karşı "cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay ise kararı; Melisa Tatlıcı'nın aşamalardaki çelişkili beyanları gerekçesiyle, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya "cinsel saldırı" suçundan ceza verilmesi gerekirken, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını savunmuştu.