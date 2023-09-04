Bursa'da erkek şiddeti: Tartıştığı kadını kemerle darbetti!
Bursa’da bir erkek yol kenarındaki kadını kemerle darbetti. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen şahıs, yurttaşlara tehdit yağdırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında; yol kenarında bir erkek, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan erkek, bir anda kadına saldırmaya başladı.
UYARANLARI TEHDİT ETTİ
Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan şahıs, hem yurttaşları tehdit etti, hem de kadını darbetmeye devam etti.
O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.
Bölge sakinleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında zabıta ve Emniyet güçlerinin tedbir alıp burayı temizlemesi gerektiğini kaydettiler.
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