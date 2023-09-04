Bursa'da erkek şiddeti: Tartıştığı kadını kemerle darbetti!

Bursa’da bir erkek yol kenarındaki kadını kemerle darbetti. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen şahıs, yurttaşlara tehdit yağdırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:55
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında; yol kenarında bir erkek, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan erkek, bir anda kadına saldırmaya başladı.

UYARANLARI TEHDİT ETTİ

Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan şahıs, hem yurttaşları tehdit etti, hem de kadını darbetmeye devam etti.

O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.

Bölge sakinleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında zabıta ve Emniyet güçlerinin tedbir alıp burayı temizlemesi gerektiğini kaydettiler.


Player Alanı
erkek şiddeti kadına yönelik şiddet kadına şiddet

İlgili Haberler

İngiltere'de aile içi şiddete karşı yeni tedbir: Elektronik takip sistemi devreye giriyor

İngiltere'de aile içi şiddete karşı yeni tedbir: Elektronik takip sistemi devreye giriyor
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Sağlıkta şiddete karşı 'Gri Kod' uygulaması başlatacağız

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Sağlıkta şiddete karşı 'Gri Kod' uygulaması başlatacağız
Kadına şiddet devam ediyor: Sokak ortasında darbetti!

Kadına şiddet devam ediyor: Sokak ortasında darbetti!

En Çok Okunan Haberler