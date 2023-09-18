Erkek şiddeti sürüyor: Sokak ortasında kadını darbetti

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:45

Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Gökhan T., evli olduğu kadın Elvan T. ile otomobilde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Araçtan inen Elvan T. ve Gökhan T. dışarıda tartışmaya devam etti. Kavgaya dönen olayda Gökhan T., kendisine doğru gelen Elvan T.'ye tokat attı.

Elvan T., aldığı darbeyle yere düşerek baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahalesi yapılan Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını eşinin kendisini darbederek tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verilmesini istediğini söyledi.

Gökhan T. ise Elvan T.'nin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi. Gökhan T., karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini ancak şiddet uygulamadığını, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.