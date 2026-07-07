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Boşanma aşamasında olduğu kadını durakta vurdu

Boşanma aşamasında olduğu kadını durakta vurdu

7.07.2026 14:21:00
Güncellenme:
DHA
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Boşanma aşamasında olduğu kadını durakta vurdu

Şanlıurfa'da, durakta bekleyen 1 çocuk annesi Emine Dişçi, boşanma aşamasında olduğu Ahmet Dişçi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Emine Dişçi'nin daha önce fail hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında öğle saatlerinde kadına şiddet vakası yaşandı.

İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine Dişçi (60) ile Ahmet Dişçi (67), durakta karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayla Emine Dişçi'ye peş peşe ateş etti.

Silah sesleri çevrede tedirginliğe neden olurken, ağır yaralanan Emine Dişçi’nin yere yığıldığı görüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, elindeki tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı Emine Dişçi, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YİNE KORUMADI!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, Emine Dişçi'nin daha önce yaptığı şikâyet üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #Şanlıurfa #silahlı saldırı #durak #erkek şiddeti

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