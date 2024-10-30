Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı

Adana’da bir kişinin boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında kaçırmaya çalıştığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:49

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Selin İ. (25) 7 yıldır evli olduğu Koray İ.’den (30) şiddet gördüğü için boşanma kararı aldı. Eşinden boşanmak istemeyen Koray İ.’nin Selin İ.’yi ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Koray İ., eşine barışma teklifi yaptı ancak Selin İ. kabul etmedi. Bir süre boşanma aşamasındaki eşini takip eden Koray İ., gündüz vakti sokak ortasında eşini kaçırmaya çalıştı. Genç kadını zorla araca bindirmeye çalışan Koray İ.’ye Selin İ. direndi.

Koray İ., eşini kaçıramayacağını anlayınca aracına binerek kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #kaçırma #sokak

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