Feyza Altun'dan 'Reha Muhtar' açıklaması geldi: Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmaktan suç duyurusu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:22

Ünlü sunucu Reha Muhtar'ın yüksekten düşme neticesinde yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmesinin ardından kaza anında yanında olan 15 yaşındaki oğlunun, anne Deniz Uğur'a teslim edilmediği ileri sürüldü.

Reha Muhtar'ın eski eşi olan Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

2010 yılında boşanan Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un 2009 yılında biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Reha Muhtar ve Uğur Deniz, çocukların velayeti yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu.

ÇOCUK KAÇIRMAKTAN SUÇ DUYURUSU

Daha önce uzun bir birliktelikleri olan şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar, 4 aylıkken Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sırasında yanında bulunan 15 yaşındaki oğlunun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve Deniz Uğur'a vermediğini ileri sürdü.

Nilüfer'le de iletişime geçemediklerini belirten Feyza Altun "Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Feyza Altun'un mesajı şöyle:

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir.

Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik.

Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."