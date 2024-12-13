Boşanma aşamasındaki eşini katledip teslim oldu

Yayınlanma: 13.12.2024 - 19:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 19:00

Mevlana Mahallesi’nde Hayriye Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Şahin Kaya’nın evine 5 çocuğunu görmek için gitti. İddiaya göre, Şahin Kaya’nın barışma teklifini reddeden Hayriye Kaya'yı boğarak katletti.

Cinayetin ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Şahin Kaya, teslim oldu. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemelerin ardından Kaya’nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin Kaya, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.