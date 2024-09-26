Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i (37) tabanca ile ateş açarak öldüren Recep Karayiğit (41), tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:12

Bostanbaşı Mahallesi'nde Recep Karayiğit, 24 Eylül'de otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti.

Recep Karayiğit, ağır yaralanan eşini daha sonra otomobili ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Nuran Karayiğit, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Recep Karayiğit, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Etiketler: #Malatya #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Aydın'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü
Başkan Zeyrek: Kadın cinayeti değil ‘cins kıyımı’

Başkan Zeyrek: Kadın cinayeti değil ‘cins kıyımı’
Ankara'da kadın cinayeti: Eşini, elektronik kelepçeliyken öldürmüş

Ankara'da kadın cinayeti: Eşini, elektronik kelepçeliyken öldürmüş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler