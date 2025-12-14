Cumhuriyet Gazetesi Logo
Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamaya çalıştı

Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamaya çalıştı

14.12.2025 20:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamaya çalıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece İsabeyli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 katlı binadan duman çıktığını fark etti.

YANGIN KUNDAKLAMA VAKASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.

Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı öne sürülen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.

İlgili Konular: #kadına şiddet #aydın #boşanma