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Boşanma davası için gelmişlerdi: Adliye önünde damadını öldürdü

Büyükçekmece’de kızıyla boşanma davası olan damadını adliye önünde bekleyen kayınpeder, damadını göğsünden vurarak öldürdü. Kayınpederin damadının kızına şiddet uyguladığı için öldürdüğü söylediği ileri sürüldü.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:26
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Olay, saat 11.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi’nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S.E. (35) eşiyle boşanma davası için adliyeye geldi. 

Bu sırada dava çıkışında adliye önünde bekleyen kayınpederi R.K. (63) kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle damadına 2 el ateş etti. Göğsüne mermi isabet eden S.E. olay yerine gelen ambulans ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

S.E. hastanede hayatını kaybederken kayınpederi ise adliye önünde silahla gözaltına alındı.

R.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, damadının kızına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Büyükçekmece Adliye boşanma kayınpeder damat

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