Kırıkkale'de korkunç olay! Pompalı tüfekle 'oynarken' arkadaşını öldürdü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Y.T. (16) babasına ait pompalı tüfekle oynarken arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak ölümüne neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:27
Kırıkkale'de korkunç olay! Pompalı tüfekle 'oynarken' arkadaşını öldürdü
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Beşbıçak köyünde Y.T., babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un başına isabet etti.

Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kırıkkale pompalı tüfek arkadaş

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