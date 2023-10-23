Kırıkkale'de korkunç olay! Pompalı tüfekle 'oynarken' arkadaşını öldürdü
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Y.T. (16) babasına ait pompalı tüfekle oynarken arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak ölümüne neden oldu.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Beşbıçak köyünde Y.T., babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un başına isabet etti.
Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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