Bot alabora olmuştu... Cansız bedenine ulaşıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması sonucu kaybolan Yusuf Bozkuş’un (35) 8,5 saat sonra cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:07
Bot alabora olmuştu... Cansız bedenine ulaşıldı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında çömlek ustası olan Yusuf Bozkuş, öğretmen arkadaşı Ahmet Özalp ile Kızılırmak'ta botla gezintiye çıktı. 

Bir süre sonra bot akıntıya kapılarak yan yattı. Öğretmen Özalp yüzerek kurtulurken arkadaşı Yusuf Bozkuş ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve Konya Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 8,5 saat sonra Bozkuş’un düştüğü yere 8 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı.

Bozkuş'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Nevşehir Kızılırmak alabora bot

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