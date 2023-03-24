Memet Ali Alabora'nın 'Galler bir Sığınak Ülkesidir' filmine ödül

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:06

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:06

Gezi Direnişi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara yakın kesim tarafından hedef tahtasına konulan, yıllardır Türkiye'den uzakta olan ünlü oyuncu Memet Ali Alabora,’nın yönettiği "Galler bir Sığınak Ülkesidir" (Wales is a Nation of Sanctuary) filmi, Yardım Filmi Ödülleri'nde (Charity Film Awards) Grand Prix Yılın Yardım Filmi Ödülü'ne değer görüldü.

"BEN BİR MÜLTECİYİM..."

Alabora ödül töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir mülteciyim. Siz de mülteci olabilirsiniz. Ve çok yakında dünyanın herhangi bir yerinde sadece iklim krizi ya da bir deprem sebebiyle sizler de mülteci olabilirsiniz. Mülteciler hakkında konuştuğumuzda soyut birer figürlermiş ya da istatistiklermiş gibi konuşuyoruz. Onlar 'mülteci' değil. Onlar insan. Ayrı ayrı bireyler. Bu sınır yasası sizin için yemekler yapan ya da birlikte kart oynadığınız ya da sizin için şiirler yazan arkadaşlarınızın bir anda ortadan kaybolabilmesi anlamına geliyor ve biz bunu istemiyoruz.

Aslen Türkiye’denim. Deprem yaşandığında ilk hafta boyunca herkes dünyanın en iyi insanıydı. Kriz zamanlarında her şeyi unuturuz. Kimliklerimizi, ülkelerimizi, nereden geldiğimizi unutur ve sadece birbirimize yardım ederiz. Bizi insan yapan budur."