Botla açıldığı denizde kayboldu... Cesedi bulundu!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün balık tutmak için botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 13:38
Botla açıldığı denizde kayboldu... Cesedi bulundu!
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Dörtyol Balıkçı Barınağı'ndan açıldığı denizde kaybolan Suat Dede'yi (46) arama çalışmaları devam etti.

Botun bulunduğu bölgede çalışmaları yoğunlaştıran Sahil Güvenlik ekipleri, Dede'nin cesedine ulaştı.

İmam olduğu öğrenilen Dede'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balık tutmak için dün sabah saatlerinde botla denize açılan Dede'ye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.


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