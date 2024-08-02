Uçurumdan düşen itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı

Sinop’ta uçurumdan düşen itfaiye erinin sabah saatlerinde bulunan cansız bedeni, sahil güvenlik botuyla Sinop İskelesi’ne getirildi.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:11
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Olay, dün 14.00 sıralarında Adabaşı Sis Düdüğü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otluk alanda yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri 22 yaşındaki Kadir Eren Öter, uçurumdan aşağı düştü.

Ardından itfaiye eri için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye erinin cansız bedenine bu sabah 07.30 sıralarında ulaşıldı.

İtfaiye erinin cansız bedeni sahil güvenlik botuyla Sinop İskelesi’ne getirildi.


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