Uçurumdan düşen itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı
Sinop’ta uçurumdan düşen itfaiye erinin sabah saatlerinde bulunan cansız bedeni, sahil güvenlik botuyla Sinop İskelesi’ne getirildi.
Olay, dün 14.00 sıralarında Adabaşı Sis Düdüğü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otluk alanda yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri 22 yaşındaki Kadir Eren Öter, uçurumdan aşağı düştü.
Ardından itfaiye eri için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye erinin cansız bedenine bu sabah 07.30 sıralarında ulaşıldı.
İtfaiye erinin cansız bedeni sahil güvenlik botuyla Sinop İskelesi’ne getirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!
- Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!