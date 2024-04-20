Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: 'Önce doların aşağı inmesi lazım'

Yayınlanma: 20.04.2024 - 19:51

Güncelleme: 20.04.2024 - 19:56

Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlara tepki göstermek isteyen yurttaşlar sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulunmuştu.

Tepkilerini restoran ve kafelere gitmeyerek göstermek isteyenler, hafta sonunu kapsayan boykot çağrısına uyarak dışarıda yemek yemeyeceklerini ve sipariş vermeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı.

İstanbul'un en yoğun bölgelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde ise sağanak yağışa rağmen kalabalık vardı. Restoran ve kafelerdeki yoğunluk dikkat çekti. Boykot çağrısının karşılık bulmadığı Beyoğlu'nda bazı restoranların girişinde kuyrukların oluştuğu da görüldü.

Mekan sahipleri ve işletmeciler fiyatların artan maliyetlerden kaynaklandığını söylerken bazı müşteriler ise boykotun çözüm olmadığını, işletmecilere geri adım attırmayacağını söyledi.

"TURİST OLMASA BİTTİK"

İstiklal Caddesi'nde restoran işleten Sinan Güler, "Bizim burada boykot yok, kalabalık ve herkes memnun. Fiyatlarımız orta düzeyde. Boykot gereksiz, ne için boykot yapılacak anlamadım. Fiyat yüksekliği varsa önce buradaki mal sahiplerini boykot etmeleri lazım. Fiyatların aşağı çekilmesi için doların, petrolün öncelikle aşağı inmesi lazım" dedi.

İşletme sahiplerinin ayakta kalabilmek için fiyatları yükseltmek zorunda olduğunu söyleyen işletmeci Raif Şok ise, "Mallar zamlanıyor, esnaf ne yapsın o da zam yapıyor. Çünkü maaşları vermesi lazım, elektrik ödemesi lazım, doğalgazı ödemesi lazım, kira ödemesi lazım, bir sürü masraf var. Biz de zam yapmak istemiyoruz. Taksim'de mekanlar dolu, parası olan yiyor. Parası olmayan yiyemiyor. Burada şuan bizi turist idare ediyor. Turist olmasa bittik" diye konuştu.

"GERİ ADIM ATACAĞINI SANMIYORUM"

Sosyal medyadaki boykot çağrısını değerlendiren Fatma Genç, "Boykot çağrısı mantıklı bir çağrı katılmak isterdik ama kuzenim yurt dışından geldi. Son 2 günüydü mecburen dışarı çıktık. Fiyatlar gerçekten yüksek, bir tek burada değil Türkiye genelinde böyle. Enflasyona göre de baya fark var, sadece enflasyonla açıklanabilecek bir şey değil bence. Mekanlar dolu ama burada çok turist de var, boykottan haberleri olmayabilir" şeklinde konuştu.

Boykot çağrısını özellikle ünlü isimlerin yaptığını söyleyen Şahabettin Ecel ise, "Türkiye'nin genelinde boykot edildiği halde kafelerin hala dolu olması, şu an Taksim'de dolu olması aslında turizmin daha yaygın olması, yabancının daha çok olmasından dolayı. Boykot edilse de fiyatların geri çekileceğini sanmıyorum. İşletmecilerin, mekan sahiplerinin hiçbir şekilde geri adım atacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.