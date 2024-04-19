Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücü, dışarıda yemek yemeyi lüks hale getirdi. Hafta sonu kafe ve restoranlar için boykot kampanyası başlatıldı. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, 'İlgili makamlarla görüşeceğiz' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:04
Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Abone Ol google-news

Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı. Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan yurttaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüyor. Yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalarda döviz bazında da Türkiye'deki restoranların pahalı olduğu savunuluyor.

Bu tepkilerin sonucunda son günlerde sosyal medyadan boykot çağrıları geldi.

Konuyla ilgili X hesabından video paylaşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yurttaşın da lokantacıların da haklı olduğu noktalar olduğunu dile getirerek, 'İlgili makamlarla görüşeceğiz' dedi.

Bingöl'ün konuşmasının ilgili kısmı şöyle: 

"Sevgili TÜRES ailesi ve kıymetli vatandaşlarım. Sosyal medyada ve her yerde sektörümüzü boykot kampanyası var. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yüzde yüz vatandaşın da haklı olduğu noktalar var; yüzde yüz bizlerin, lokantacıların da haklı olduğu noktalar var. Peki bunu nasıl çözeceğiz? 

Tüm kamuoyuna şunu söylüyorum; sektörün en büyük derneği TÜRES yönetim kurulu olarak toplanacağız. İlgili makamlarla görüşeceğiz. Hem vatandaşın hem meslektaşlarımızın memnun olacağı bir yol bulmaya çalışacağız. İnşallah bunu da kamuoyuna açıklayacağız."


Ramazan Bingöl haberleri BOYKOT haberleri enflasyon haberleri kafe haberleri restoran haberleri

İlgili Haberler

Boykot çağrısı yapıldı, TÜRES Başkanı'ndan itiraf geldi: 'Enflasyonu artıran...'

Boykot çağrısı yapıldı, TÜRES Başkanı'ndan itiraf geldi: 'Enflasyonu artıran...'
Hakkari'de hizmet alamayan yurttaşlar sandığı boykot etti

Hakkari'de hizmet alamayan yurttaşlar sandığı boykot etti
'Bu cumartesi ve pazar kafe ve restoranlara gitmeyelim' çağrısı

'Bu cumartesi ve pazar kafe ve restoranlara gitmeyelim' çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Lüks otel zinciri, Tophane’ye uzanan şeridi kesip, yurttaşın erişimini engelledi: Karaköy sahiline havuz!

Lüks otel zinciri, Tophane’ye uzanan şeridi kesip, yurttaşın erişimini engelledi: Karaköy sahiline havuz!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!

AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu