Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücü, dışarıda yemek yemeyi lüks hale getirdi. Hafta sonu kafe ve restoranlar için boykot kampanyası başlatıldı. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, 'İlgili makamlarla görüşeceğiz' dedi.
Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı. Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan yurttaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüyor. Yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalarda döviz bazında da Türkiye'deki restoranların pahalı olduğu savunuluyor.
Bu tepkilerin sonucunda son günlerde sosyal medyadan boykot çağrıları geldi.
Konuyla ilgili X hesabından video paylaşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yurttaşın da lokantacıların da haklı olduğu noktalar olduğunu dile getirerek, 'İlgili makamlarla görüşeceğiz' dedi.
Bingöl'ün konuşmasının ilgili kısmı şöyle:
"Sevgili TÜRES ailesi ve kıymetli vatandaşlarım. Sosyal medyada ve her yerde sektörümüzü boykot kampanyası var. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yüzde yüz vatandaşın da haklı olduğu noktalar var; yüzde yüz bizlerin, lokantacıların da haklı olduğu noktalar var. Peki bunu nasıl çözeceğiz?
Tüm kamuoyuna şunu söylüyorum; sektörün en büyük derneği TÜRES yönetim kurulu olarak toplanacağız. İlgili makamlarla görüşeceğiz. Hem vatandaşın hem meslektaşlarımızın memnun olacağı bir yol bulmaya çalışacağız. İnşallah bunu da kamuoyuna açıklayacağız."
Boykot konusuna dair kamuoyuna duyurumdur. @TuresDernegi pic.twitter.com/JVpRAVhv80— Ramazan Bingöl (@RamazanBingol) April 19, 2024
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