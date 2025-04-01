Boykot sonuç verdi! DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan açıkladı: 'Projelerin tamamından çekiliyoruz'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:23

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:57

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı.

BOYKOT ÇAĞRISI YÜKSELDİ

Özkan'ın eylemcileri hedef alan paylaşımının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medyada boykot çağrısı yükseldi. Binlerce yurttaş, söz konusu şirketin düzenlediği konserleri ve etkinlikleri boykot edeceğini açıkladı.

Sosyal medyada da birçok kullanıcı, ünlü müzik grubu Muse'un gönderilerinin altına yorumlar yaparak, 'boykot' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmemeleri çağrısında bulundu.

Özkan, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı, daha sonra tekrar açtı.

BOYKOT SONUÇ VERDİ: TÜM ORGANİZASYONLARDAN ÇEKİLİYORUZ

Son olarak tepkilerin ardındaki DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Özkan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir.

Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum.

İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.

Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. Genç ve kararlı bir grup olarak, yaklaşık 20 yıldır dünya müzik sektörünün adeta “unuttuğu” ve özellikle gençliğimizin sahnede seyretmesi gerektiğine inandığımız Andrea Bocelli gibi dünya çapında sanatçıları Türkiye’de ağırlamaktan gurur duyduk. Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz.

Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…

Abdülkadir Özkan"

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR



Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini… — Abdülkadir Özkan (@akadir137) April 1, 2025

BOYKOT ÇAĞRILARI SONRASI 2 ETKİNLİK İPTAL EDİLMİŞTİ

DBL Entertainment’ın düzenlediği konserlere karşı boykot çağrısı büyürken İsveçli sanatçı Ane Brun, İstanbul konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Türkiye'de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Brun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan boykot çağrıları sonrası, dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın 23 Nisan'daki İstanbul’da yapacağı gösteri de iptal edildi. Gösterinin iptal edildiğinin duyurulduğu bilet satış sitesinde iptal gerekçesine yer verilmedi. Trevor Noah'ın yapacağı gösterinin afişi DBL Entertainment'ın internet sitesinden kaldırıldı.