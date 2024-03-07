Boyner'den 8 Mart mesajı: 'Yaşananlar televizyon ekranlarında olsa ceza alıyor, gerçeklere ise seyirci kalınıyor'

Son on beş yıldır her 8 Mart’ta toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen Boyner Grup bu yılki kampanyayı “Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdi.

Jale Özgentürk
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
Boyner'den 8 Mart mesajı: 'Yaşananlar televizyon ekranlarında olsa ceza alıyor, gerçeklere ise seyirci kalınıyor'
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“Takipsizlik Kararı”, “Küçüğün Rızası” ve “Camdan Düşen Kız” isimleriyle dizi fragmanı konseptinde çekilen üç filmle kadınlar ve kız çocuklarını odağına alan kampanya, dizilerdeki kadın meseleleri üzerinden oluşan gündeme bir eleştiri getiriyor.

‘SEYİRCİ KALINIYOR’

Yaşananlar televizyon ekranlarında olsa ceza alıyor, gerçeklere ise seyirci kalınıyor” diyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporuna göre 2023’te 315 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Günde neredeyse iki kadının öldürüldüğü, sayısını tam raporlayamadığımız, Türkiye’nin her yerinde, her gün ve her saat yaşanan kadına şiddete seyirci kalmıyoruz” dedi.

Boyner şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kendi kapımızın önünü süpürerek halledemeyiz. Kadın ve erkeğin insan haklarında, hukukun önünde, eğitim ve iş yaşamında eşit olduğu Türkiye’nin hayalini kuruyoruz”


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