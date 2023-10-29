Ümit Boyner: "Cumhuriyet benim için eşitlik, adalet, laiklik ve..."

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:51

Ümit Boyner, gençler, çocuklar için Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş bir demokrasi anlayışı ve yönetimiyle taçlandırmak zorunda olduklarını vurguladı.

Boyner, Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili duygularını şöyle paylaştı:

Cumhuriyetin 100. yılını, bu mücadelede hayatını ortaya koyan kahramanlarımız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün onurlu anısıyla kutluyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılını; oldukça gururlu, bir o kadar umutlu ama biraz da buruk karşılıyorum. Tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük çağdaşlaşma hareketinin; henüz ilk yıllarındayken ülkemize sunduğu ayrıcalıkların, dünyaya örnek olan kazanımların bugün yavaşladığına, gerilediğine tanık oluyoruz.

Eşitlik, adalet, laiklik...

Cumhuriyet benim için eşitlik, adalet, laiklik ve bilime saygı gibi nice vazgeçilmez değerin üstüne inşa edilen muazzam bir kazanımdır. Benim Cumhuriyetim, Anadolu’nun bir köyünde tarlada çalışan bir çocuğun doktor olma hayalini gerçeğe dönüştürebildiği, bir kız çocuğunun 300 tonluk uçağı uçurabilecek koşullara ulaşabildiği, batısından doğusuna herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye’yi temsil ediyor. Vatandaşına adil ve eşit koşullarda yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı sunuyor. Kadınlarına Fransa’dan, İtalya’dan, Belçika’dan önce seçme ve seçilme hakkı tanıyor.

Yol alamıyoruz

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bunlar gibi daha birçok kazanımın sağlandığı ülkemizde bugün, kadınlar en temel yaşam haklarında bile ihlaller ile savaşmak zorunda bırakılıyor. İfade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık gibi demokratik bir hukuk devletinin önceliklerini yerine getirmekte yol alamıyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş bir demokrasi anlayışı ve yönetimi ile taçlandırmak zorundayız.

Biz, nüfusun bir yarısının diğer yarısından ayrı tutulduğu toplumun ahenk içinde yaşayamayacağını biliyoruz. Biliyoruz ki ancak eşit olabilirsek; kadınlara, kız çocuklarına hak ettikleri yeri tesis edersek ilerleyebiliriz. Başta siyasetçiler olmak üzere toplumun tüm aktörlerinin, gerekli politika ve eylem planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesinde kararlılık göstermesi gereklidir.

Geleceğin aydınlığı bizleri bekliyor

Cumhuriyetin yeni yüzyılını bu ihtiyaç, bizi bu hedefe taşıyacak kararlılık ve inanç ile karşılıyorum. Şimdi sırada yeni nesillerden ödünç aldıklarımızı geri vermek için çalışmak, durmamak, hep ileriye uzanmak var. Unutmayalım ki burası “Coğrafya kaderdir” demeyenlerin ülkesi.

Geleceğin aydınlığı bizleri bekliyor. Bu daha ilk yüzyılımız! Nice aydınlık yüzyıllara.