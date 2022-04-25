Boynundaki kolye 'suikast silahı' çıktı!
Sakarya'da kimlik kontrolü sırasında bir kişi, boynundaki kolye görünümlü el yapımı 'kalem silahla' yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin soruşturması sürüyor. Tek mermi atabilen silahın, 7.65 çapında olduğu öğrenildi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bekçilerin şüphelendiği bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı bulunan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
'LAZER' DEDİ, SİLAH ÇIKTI
Olay, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı mahalle bekçileri, cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu, şüphelinin ise lazer dediği kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.
Video Haberler
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
- Karakolda hayatını kaybetmişti
- Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Merkez'den 'faiz' kararı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu