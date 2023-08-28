Boyun eğmeyen gazeteci Oktay Akbal anılacak

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

Edebiyat ve düşün dünyasının önemli ismi, gazetemizin sembol yazarlarından Oktay Akbal, sekiz yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Cumhuriyet’in sembol isimlerinden olan Akbal; eserleri ile geniş kitlelere ulaşan, yaşadıklarını, çağının gerçeklerini yazan, baskılara boyun eğmeyen bir gazeteci, yazardı.

Oktay Akbal, sekiz yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 20 Nisan 1923’te İstanbul’da dünyaya gelen Akbal’ın 1939’da Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çeviri ve öyküleri yayımlandı. 1943 ve 1944 yıllarında Servet-i Fünun (Uyanış) dergisinde sekreterlik, 1947 ve 1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda memurluk yapan Akbal, uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Son yazısını ise 23 Mart 2014’te, “Huzur” başlığı ile yazdı.

ÖYKÜLERİYLE ETKİ YARATTI

Behçet Necatigil’in tanımıyla “Konulu hikâyeler değil de belli konular çevresinde oluşan anılar toplamı” biçiminde öyküler yazan Akbal, 1946’da okuyucuyla buluşan “Önce Ekmekler Bozuldu” adlı kitabıyla yazın çevrelerinde geniş ve olumlu etki yarattı. Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Akbal’ın Garipler Sokağı ve Bizans Definesi adlı kitapları Rusçaya, Dondurmalı Sinema Sırpçaya çevrildi. Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabı ise Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986 yılında filmi çekildi.

Akbal bugün saat 17.00’de, Hamdi Yücel Gürsoy ve Akyaka Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek törenle Muğla Akyaka Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anılacak.