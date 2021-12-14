Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Geyikli ile Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugünkü Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Bozcaada'dan Geyikli’ye saat 10.00, 14.00 ve 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada’ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.
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