Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:11

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumu gün içerisinde netlik kazanacak.