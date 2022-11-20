Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli
Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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