Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

(DHA)
20 Kasım 2022 Pazar, 15:51
Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.


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