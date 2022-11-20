Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

20 Kasım 2022 Pazar, 15:51

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

