Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 seferleri yapılamayacak.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale
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