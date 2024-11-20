Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:27

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 seferleri yapılamayacak. 


Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale

İlgili Haberler

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Çanakkale'de tarihi batığa 400 ıstakoz yavrusu salındı

Çanakkale'de tarihi batığa 400 ıstakoz yavrusu salındı
Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler