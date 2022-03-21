Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali

21 Mart 2022 Pazartesi, 10:03

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.