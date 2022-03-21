Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılacak feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.

DHA
21 Mart 2022 Pazartesi, 10:03
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 



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