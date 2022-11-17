Bozcaada ve Gökçeada'da yarın feribot seferleri yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 15:21
Bozcaada ve Gökçeada'da yarın feribot seferleri yapılamayacak
Abone Ol google-news

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında da Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.


Bozcaada Gökçeada Feribot

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler