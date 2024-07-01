Bozcaada'da denizde kaybolan kadını arama çalışması sürüyor
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi'nde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, denize girdikten sonra kaybolan Fügen Er'i (77) arıyor.
Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.
Bozcaada'da yaşayan Fügen Er, 29 Haziran'da öğle saatlerinde komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için adanın güneyindeki Sulubahçe Koyu'ndan denize girmişti. Er'in denizden çıkmadığını, giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- Hacda protokol bekleyen general
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Doğukan Çep'ten 'itiraf': 'Azmettiren benim'
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Davaya katılmaları rahatsız etti