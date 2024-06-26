İran’da sel felaketi: 2 kayıp, 24 yaralı
İran’ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle Tilar Irmağı’nın taşması sonucu meydana gelen selde 2 kişi kayboldu, 24 kişi de yaralandı.
İran’ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinin Sevadkuh ilçesinde dün gece şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi meydana geldi.
2 KİŞİ KAYBOLDU
Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Tilar Irmağı’nın taşması sonucu oluşan selde 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kişinin kaybolduğu, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, yaralılardan 5’nin hastaneye kaldırıldığını, yerleşim yerlerinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini ve kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- Cemaatten daire başkanlığına...
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'