Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00 saatleri ile Bozcaada'dan 13.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek olan seferlerin iptal edildiği belirtildi
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