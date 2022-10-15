Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:59

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00 saatleri ile Bozcaada'dan 13.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek olan seferlerin iptal edildiği belirtildi