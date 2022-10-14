Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri 'olumsuz hava şartları' nedeniyle iptal

14 Ekim 2022 Cuma, 11:15

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından, cumartesi gününe ilişkin bir açıklama geldi.

İPTAL EDİLDİ

Firma, 15 Ekim Cumartesi günü Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.