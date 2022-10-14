Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri 'olumsuz hava şartları' nedeniyle iptal
Çanakkale’de Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından, cumartesi gününe ilişkin bir açıklama geldi.
İPTAL EDİLDİ
Firma, 15 Ekim Cumartesi günü Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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