Bodrum-Datça feribot seferi ile 68 bin yolcu taşındı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum-Datça arası feribot seferlerinde 2022 yılının 10 aylık döneminde karşılıklı 863 sefer ile 68 bin 597 yolcu, 16 bin 792 araç taşındı.
Muğla’nın önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Bodrum ve Datça’da Büyükşehir Belediyesinin karşılıklı feribot seferleri devam ediyor.
Turizm sezonun yoğun olduğu aylarda karşılıklı feribot seferleri 4’e yükseltilirken sezonun sona ermesiyle birlikte safer sayılı karşılıklı 2’ye düşürüldü. Bodrum-Datça feribot seferleri Eylül ayı itibariyle 09.00 ile 16.00 saatlerinde karşılıklı sefer olarak düzenleniyor.
Bodrum-Datça arası feribot seferlerinde 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar karşılıklı 863 sefer düzenlendi. Bu seferlerde 68 bin 597 yolcu ve 16 bin 792 araç taşındı. Feribot seferlerinden 8 bin 860 kişi 65 yaş üstü ve engelli vatandaş ücretsiz faydalandı.
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